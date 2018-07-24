درجات الحرارة تسجل 49 درجة فى ولايات أمريكية

أُطلقت تحذيرات شديدة من الموجة الحارة فى أجزاء واسعة من جنوب غرب الولايات المتحدة، الإثنين، حيث توقعّت الأرصاد وصول درجات الحرارة إلى 120 درجة فهرنهايت "49 درجة سيليزيوس".





وقالت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، إنّ جنوب أريزونا سيشهد درجات حرارة تتراوح بين 112 و 119 "44 إلى 48 درجة مئوية" حتى يوم الأربعاء.





وامتدّ التحذير من الحرارة إلى جنوب شرق كاليفورنيا، شاملاً المدن الصحراوية مثل "إل سنترو، بالم سبرينجز، توينتينين بالمز وبليث، وكذلك شمال لاس فيجاس وأجزاء أخرى من نيفادا.





وأصدرت أجزاء من ولاية "يوتا" تحذيراً شديداً من الحرارة، متوقعة وصول درجة الحرارة الأسبوع الجارى إلى 109 "43 درجة مئوية".





وقالت وحدة الصحة فى مقاطعة "رود آيلاند"، إنّها تتلقى عشرات المكالمات يومياً حول الأمراض المرتبطة بالحرارة، من أعراض بسيطة إلى حرجة.

كما أكدّ مسؤولو الصحة العامة فى مقاطعة ماريكوبا، أنّ 155 شخصاً لقوا حتفهم فى منطقة فينكس العام الماضى، بسبب أمراض ناجمة عن الحرارة، مثل الإجهاد الحرارى وضربة شمس.