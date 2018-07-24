حلا الترك تخوض تحدي رقصة "كيكي - kiki" أمام علم دولتها (فيديو)





خاضت المطربة البحرينية حلا الترك، تحدي رقصة "كيكي - kiki" الذي اجتاح العالم مؤخرًا أمام علم دولتها.

ونشرت الترك، فيديو مشاركتها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





ونال الفيديو إعجاب الجمهور ممن أثنوا على براعتها في أداء الرقصة الشهيرة.





يذكر أن رقصة كيكي هي تحدي للرقص على أغنية in my feelings للمطرب الكندي دريك، والتي حققت نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحها منذ قرابة ثلاثة أسابيع.



