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الشاطر: فرجاني ساسي يوقع للزمالك في هذا التوقيت!

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:23 ص
الشاطر: فرجاني ساسي يوقع للزمالك في هذا التوقيت!
فرجاني ساسي
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الفجر الرياضي
 

كشف الإعلامي إسلام الشاطر عن  موعد توقيع اللاعب التونسي فرجانى ساسي على عقود انتقاله لنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حتى تتم الصفقة وينضم اللاعب لمعسكر الفريق بشكل رسمي قادما من نادي النصر السعودي.

 

وأضاف "الشاطر" خلال برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين أن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعلن أن اللاعب التونسي فرجاني ساسي سوف يصل القاهرة الخميس القادم 26 يوليو، للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف القلعة البيضاء خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

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