أبرز أخبار التوك شو الاثنين 23/7/2018: الإرصاد تحذر ورسالة مرتضى منصور لـ"أحمد موسى"
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 02:53 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - ندى محمد - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
أستاذ علم اجتماع: الغرب غضب على المصريين بعد ثورة 23 يوليو (فيديو)
قالت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الغرب غضب كثيرًا على المصريين ورفضت أمريكا تمويل بناء السد العالي والذي كان حلما للرئيس الراحل جمال عبدالناصر ولذا اتخذ قرار تأميم قناة السويس وحينها تحولت المليارات من الإنجليز إلى الخزينة المصرية.
"بحيري": قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في 1920
أكد أستاذ القانون العام الدكتور أحمد بحيري، أن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في عام 1920 وتم تعديله مرة واحدة عام 1985 بشكل طفيف، مشيرًا إلى وجود مشروعين لتعديله من حزب الوفد وأحد النواب ووجه الاختلاف بينهما حول المادة 20 من القانون الحالي والخاصة بالرؤية وسن الحضانة.
ابنة يوسف صديق: "والدي ظُلم ظُلمًا بينًا.. ولولاه ما نجحت ثورة يوليو"
علقت ليلى صديق، ابنة العقيد الراحل يوسف صديق، بطل ثورة يوليو، على تكريم والدها، قائلة: "سعيدة بالتكريم لأنه إنصاف، الحق بيرجع لأصحابه، رفع الظلم إحساس حلو، والتكريم إعلاء لقيمة الوفاء".
"حماية المستهلك": حجب السلع واحتكارها جريمة يعاقب عليها القانون
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حبس السلع عن التداول واحتكارها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الحالي هي 14 يومًا فقط.
الأرصاد: موجة حارة ستضرب البلاد اعتبارًا من اليوم.. وتحذر المواطنين
قال الدكتور أحمد فارق، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري إلى 40 درجة.
آمنة نصير للغارمات: "بلاش فشخرة.. على قد لحافك مد رجليك"
وجهت النائبة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة وعضو مجلس النواب، رسالة للغارمات قالت خلالها: "المباهاة والفشخرة في تجهيز العروسة أو العريس سياسة غير حكيمة، مش لازم نبالغ علشان نبقى زي بنت خالتنا وبنت عمتنا".
مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": "لولا ثورة يوليو ماكنتش بقيت إعلامي" (فيديو)
قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التحية والتقدير للجيش المصري الذى قاد ثورة 23 يوليو، مضيفًا: "لولا 23 يوليو ماكنتش بقيت وكيل نيابة.. ولن تكون إعلامي يا أحمد".
أستاذ علوم سياسية: أسباب قيام الثورات واحدة.. وحراك يناير ويونيو مثل ثورة 1952
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حراك ثورة يناير ويونيو مثل حراك ثورة 1952، مضيفًا أن أسباب قيام الثورات واندلاعها واحدة.
هدى عبدالناصر: السيسي يبني على تاريخ الماضي
قالت الدكتورة هدى عبد الناصر نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: "الرئيس السيسي يبنى على تاريخ الماضي.. ومصر دفعت الثمن من أجل حركات التحرر في أفريقيا".
نجلة "عبدالناصر" تكشف سبب رفض شقيقها استقبال حمدين صباحي بضريح الزعيم
قالت الدكتورة هدى عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن حمدين صباحي المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية جاء إلى قبر الزعيم جمال عبد الناصر في العام السابق في ذكرى رحيلة ولم يسلم على أحد من أفراد العائلة، ولذلك عندما جاء "حمدين" هذا العام إلى القبر رفض عبدالحكيم عبدالناصر استقباله بضريح الزعيم.
"الزراعة" عن انتشار الثعابين: "ما تخافوش.. ربنا ما خلقش حاجة بدون فائدة"
ناشد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين ألا يصابوا بذعر من انتشار الثعابين في بعض المحافظات، معقبًا: "ربنا ما خلقش حاجة بدون فائدة".
صلاح عبدالله: "الشعب قبل ثورة يوليو كان يعيش عيشة أقرب للحيوانات" (فيديو)
قال الدكتور صلاح عبد الله، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي، إن مصر قبل ثورة 23 يوليو كان بها نصف مليون مصري يعيشون بصورة جيدة للغاية، بينما هناك 17.5 مليون مصري كانوا حفاة، معقبًا: "كانوا عايشين عيشة أقرب لعيشة الحيوانات".
تناولت برامج "التوك شو" مساء الاثنين، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليك أبرزها.
أستاذ علم اجتماع: الغرب غضب على المصريين بعد ثورة 23 يوليو (فيديو)
قالت سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الغرب غضب كثيرًا على المصريين ورفضت أمريكا تمويل بناء السد العالي والذي كان حلما للرئيس الراحل جمال عبدالناصر ولذا اتخذ قرار تأميم قناة السويس وحينها تحولت المليارات من الإنجليز إلى الخزينة المصرية.
"بحيري": قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في 1920
أكد أستاذ القانون العام الدكتور أحمد بحيري، أن قانون الأحوال الشخصية الذي يحكم مصر صدر في عام 1920 وتم تعديله مرة واحدة عام 1985 بشكل طفيف، مشيرًا إلى وجود مشروعين لتعديله من حزب الوفد وأحد النواب ووجه الاختلاف بينهما حول المادة 20 من القانون الحالي والخاصة بالرؤية وسن الحضانة.
ابنة يوسف صديق: "والدي ظُلم ظُلمًا بينًا.. ولولاه ما نجحت ثورة يوليو"
علقت ليلى صديق، ابنة العقيد الراحل يوسف صديق، بطل ثورة يوليو، على تكريم والدها، قائلة: "سعيدة بالتكريم لأنه إنصاف، الحق بيرجع لأصحابه، رفع الظلم إحساس حلو، والتكريم إعلاء لقيمة الوفاء".
"حماية المستهلك": حجب السلع واحتكارها جريمة يعاقب عليها القانون
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن حبس السلع عن التداول واحتكارها جريمة يعاقب عليها القانون، لافتًا إلى أن سياسة الإستبدال والإسترجاع المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الحالي هي 14 يومًا فقط.
الأرصاد: موجة حارة ستضرب البلاد اعتبارًا من اليوم.. وتحذر المواطنين
قال الدكتور أحمد فارق، مدير عام مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستتعرض لموجة شديدة الحرارة اعتبارًا من الغد، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة والوجه البحري إلى 40 درجة.
آمنة نصير للغارمات: "بلاش فشخرة.. على قد لحافك مد رجليك"
وجهت النائبة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة وعضو مجلس النواب، رسالة للغارمات قالت خلالها: "المباهاة والفشخرة في تجهيز العروسة أو العريس سياسة غير حكيمة، مش لازم نبالغ علشان نبقى زي بنت خالتنا وبنت عمتنا".
مرتضى منصور لـ"أحمد موسى": "لولا ثورة يوليو ماكنتش بقيت إعلامي" (فيديو)
قدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، التحية والتقدير للجيش المصري الذى قاد ثورة 23 يوليو، مضيفًا: "لولا 23 يوليو ماكنتش بقيت وكيل نيابة.. ولن تكون إعلامي يا أحمد".
أستاذ علوم سياسية: أسباب قيام الثورات واحدة.. وحراك يناير ويونيو مثل ثورة 1952
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن حراك ثورة يناير ويونيو مثل حراك ثورة 1952، مضيفًا أن أسباب قيام الثورات واندلاعها واحدة.
هدى عبدالناصر: السيسي يبني على تاريخ الماضي
قالت الدكتورة هدى عبد الناصر نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر: "الرئيس السيسي يبنى على تاريخ الماضي.. ومصر دفعت الثمن من أجل حركات التحرر في أفريقيا".
نجلة "عبدالناصر" تكشف سبب رفض شقيقها استقبال حمدين صباحي بضريح الزعيم
قالت الدكتورة هدى عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن حمدين صباحي المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية جاء إلى قبر الزعيم جمال عبد الناصر في العام السابق في ذكرى رحيلة ولم يسلم على أحد من أفراد العائلة، ولذلك عندما جاء "حمدين" هذا العام إلى القبر رفض عبدالحكيم عبدالناصر استقباله بضريح الزعيم.
"الزراعة" عن انتشار الثعابين: "ما تخافوش.. ربنا ما خلقش حاجة بدون فائدة"
ناشد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين ألا يصابوا بذعر من انتشار الثعابين في بعض المحافظات، معقبًا: "ربنا ما خلقش حاجة بدون فائدة".
صلاح عبدالله: "الشعب قبل ثورة يوليو كان يعيش عيشة أقرب للحيوانات" (فيديو)
قال الدكتور صلاح عبد الله، نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي العربي، إن مصر قبل ثورة 23 يوليو كان بها نصف مليون مصري يعيشون بصورة جيدة للغاية، بينما هناك 17.5 مليون مصري كانوا حفاة، معقبًا: "كانوا عايشين عيشة أقرب لعيشة الحيوانات".