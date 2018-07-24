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عمار علي حسن: ثورة يوليو خلقت طبقة وسطى كبيرة في مصر

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 06:35 ص
عمار علي حسن: ثورة يوليو خلقت طبقة وسطى كبيرة في مصر
الدكتور عمار على حسن
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داليا الحسين
 
قال الدكتور عمار على حسن، الباحث السياسي إن ثورة يوليو خلقت طبقة وسطى كبيرة في مصر جراء الحراك الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الأديب الكبير طه حسين هو من أطلق على 23 يوليو كلمة "ثورة" نتيجة التحول الاجتماعي الذى أحدثته.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، مساء الاثنين، أن تأثير ثورة 23 يوليو لم يستمر بسبب الاستبداد السياسي الذى كان قائمًا، موضحًا أن عبدالناصر في أعوام من 1968 إلى 1970 كان مختلف تمامًا عن أوائل الستينات.

وتابع: "عبدالناصر رأى أن الدولة الأمنية الغاشمة انتهت إلى هزيمة منكرة، ومن ثم كان لا بد من مراجعة بعد خطاب التنحي"، لافتًا إلى أن "عبدالناصر" تحدث في أحد اجتماعات الاتحاد الاشتراكي العربي عن ضرورة التغيير واحترام آدمية الإنسان وحرياتهم.
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