خبير اقتصادي: حدثت حركة عكسية في الحياة بوفاة "عبدالناصر"



وأشار "فاروق"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "القاهرة والناس"، اليوم الإثنين، إلى أنه بوفاة الرئيس جمال عبدالناصر حدثت حركة عكسية في الحياة الاقتصادية، حيث تم التحيز لطبقة رجال الأعمال، ونشأت بنية تشريعية تنتصر لصالح الملاك والأغنياء على حساب محدودي الدخل.



قال الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، إن ثورة 23 يوليو قامت على إعادة الاقتصاد المصري وكذلك على إعادة البنية الاجتماعية، بالإضافة إلى معاداة الاستعمار.