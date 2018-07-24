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طوخ يفوز على زفتى بثلاثية وديا

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:21 ص
طوخ يفوز على زفتى بثلاثية وديا
طوخ
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سارة سالم
 

 

حقق فريق طوخ فوزا كبيرا على مركز شباب زفتى الذي يقوده فنيا عماد صقر في المباراة الودية، التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب زفتى.

 

افتتح أهداف المباراة إسلام فتحي لفريق زفتى، ثم سجل لفريق طوخ إسلام فتحي "شحته"، ومحمود بحيري "حرشة"، وسامح عبد الحكيم، لتنتهي المباراة بنتيجة 3/1.

 

يذكر أن زفتى سيواجه السنطة يوم الخميس المقبل في إطار استعدادات الفريق لدوري القسم الثالث.

 

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