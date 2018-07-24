أب يتهم نجارا باغتصاب نجلته في البحيرة

أقد نجار على اغتصاب طفلة تبلغ ممن العمر 5 سنوات، بعد استدراجها إلى شقة أحد أقاربها أثناء نقل مفروشات عروسة بقرية ناصر التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.



البداية تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من وكيل فرع البحث الجنائي يفيد بتلقي بلاغ من مركز شرطة حوش عيسى بأنهم تلقوا بلاغا من "ش.ع.ط" والد الطفلة "ملك" 5 سنوات، باغتصابها على يد نجار.



انتقل على الفور رئيس مباحث حوش عيسى، إلى مكان الحادث وتبين أنه أثناء نقل عفش عروسة أحد أقارب النجار لعش الزوجية وأثناء لهو الطفلة داخل شقة العريس "ابن عمها" اختلي بها المتهم "محمد ر.غ" نجار، وقام بتمزيق ملابسها واغتصابها.



وأضاف والد الطفلة، أنه عند وصول عم الطفلة وجد النجار يغتصبها فأمسك ولكن فر بعدها هاربا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11901 لسنة 2018 إداري حوش عيسى، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وضبط المتهم.