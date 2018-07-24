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إسرائيل ترفض عرضا روسيا بإبعاد إيران 100 كم عن الجولان

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:06 ص
إسرائيل ترفض عرضا روسيا بإبعاد إيران 100 كم عن الجولان
نتنياهو وسيرجى لافروف- أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أكدّ مسؤول إسرائيلى، رفض سلطات الاحتلال عرضاً روسياً لإبعاد القوات الإيرانية فى سوريا 100 كيلومتر عن هضبة الجولان المحتلة. 

 

ووفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، الإثنين أكدّ المسؤول الذى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أنّ تلك القضية طُرحت خلال اجتماع بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووفد روسي بقيادة وزير الخارجية سيرجى لافروف.

 

 

وأضاف المسؤول، أنّ نتنياهو قال لـ"لافروف"، أنّه لن يُسمح للإيرانيين بالتواجد حتى على بعد 100 كيلومتر من الحدود.

 

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