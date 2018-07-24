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حفيد عبدالناصر: ثورة يوليو 1952 كانت خطة شاملة لأعوام مقبلة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 02:44 ص
حفيد عبدالناصر: ثورة يوليو 1952 كانت خطة شاملة لأعوام مقبلة
جمال خالد عبدالناصر
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أمنية فوزي
 
قال جمال خالد عبدالناصر، حفيد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، إن الزعيم جمال عبدالناصر يشهد حبًا غير عاديًا حتى بعد وفاته بـ50 عامًا، وكأنه ما زال حيًا.

وأضاف "عبدالناصر"، خلال حواره مع فضائية "دي إم سي" مساء الاثنين: "مرة واحد فرنساوي قالي أنا لحد دلوقتي مش عارف إحنا حاربنا عبد الناصر ليه، واضح أنه كان رجلًا وطنيًا ولديه مبادئ".

وأشار إلى أن ثورة يوليو 1952 كانت خطة شاملة لأعوام مقبلة، لافتًا إلى أن عبد الناصر كان يرى نفسه من الشعب وكان له رؤية يريد تنفيذها، وكانت السياسة والجيش كل اهتماماته.
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