شقيق "عبدالناصر" عن المطالبة بالعودة للملكية: "عبط وهبل"

قال الدكتور عادل عبدالناصر، شقيق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأستاذ التاريخ الحديث، إن الريف المصري تعرض لقسوة ما بعدها قسوة، وكانت هناك جرائم شديدة تقام ضد الفلاحين قبل ثورة 1952، وأول بصمات الثورة للريف المصري للفلاحين كان الإصلاح الزراعي الذي تضمن إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين.



وأضاف "عبدالناصر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن من يحاولوا تشويه "عبد الناصر" ويطالبون بالعودة للملكية هما الإخوان المسلمين الهاربين لتركيا، معقبًا: "دا عبط وهبل".



واستنكر الحديث عن حكم العسكر، قائلًا: "دول ولادنا المصريين تربوا وسط أسر مصرية، وتخرجوا من كليات عسكرية، ولايوجد شئ يسمى حكم العسكر".

