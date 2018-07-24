ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شقيق "عبدالناصر" عن المطالبة بالعودة للملكية: "عبط وهبل"

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 12:40 ص
شقيق عبدالناصر عن المطالبة بالعودة للملكية: عبط وهبل
الدكتور عادل عبدالناصر
طباعة
رقية جمال
 
قال الدكتور عادل عبدالناصر، شقيق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، وأستاذ التاريخ الحديث، إن الريف المصري تعرض لقسوة ما بعدها قسوة، وكانت هناك جرائم شديدة تقام ضد الفلاحين قبل ثورة 1952، وأول بصمات الثورة للريف المصري للفلاحين كان الإصلاح الزراعي الذي تضمن إعادة توزيع الأراضي على الفلاحين.

وأضاف "عبدالناصر"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين، أن من يحاولوا تشويه "عبد الناصر" ويطالبون بالعودة للملكية هما الإخوان المسلمين الهاربين لتركيا، معقبًا: "دا عبط وهبل".

واستنكر الحديث عن حكم العسكر، قائلًا: "دول ولادنا المصريين تربوا وسط أسر مصرية، وتخرجوا من كليات عسكرية، ولايوجد شئ يسمى حكم العسكر".
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 1:20:01 AM