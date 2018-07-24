"القعيد": ما أنفق على مهاجمة عبدالناصر بعد رحيله يكفي لبناء مصر الحديثة
الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:17 ص
هدى عبدالرازق
قال يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إنه بعد عرض فيلم شيء من الخوف، هناك من روج أن شخصية عتريس في الفيلم يقصد بها الرئيس جمال عبدالناصر.
وأشار "القعيد"، خلال حواره "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن عبدالناصر عندما شاهد الفيلم وجه بعرضه فورًا، ولم يمنع عرضه، مضيفًا: "جمال عبدالناصر قال إحنا لو زي عتريس نستحق نتحاكم في ميدان عام".
وأشار "القعيد"، خلال حواره "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن عبدالناصر عندما شاهد الفيلم وجه بعرضه فورًا، ولم يمنع عرضه، مضيفًا: "جمال عبدالناصر قال إحنا لو زي عتريس نستحق نتحاكم في ميدان عام".
وأضاف أن ما أنفق على مهاجمة عبدالناصر وثورته بعد رحيله يكفي لبناء مصر الحديثة، لافتًا إلى أن هناك دور نشر أنشئت في القاهرة وبيروت لمهاجمة عبدالناصر.