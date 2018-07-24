ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"القعيد": ما أنفق على مهاجمة عبدالناصر بعد رحيله يكفي لبناء مصر الحديثة

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:17 ص
القعيد: ما أنفق على مهاجمة عبدالناصر بعد رحيله يكفي لبناء مصر الحديثة
يوسف القعيد
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال يوسف القعيد، عضو مجلس النواب، إنه بعد عرض فيلم شيء من الخوف، هناك من روج أن شخصية عتريس في الفيلم يقصد بها الرئيس جمال عبدالناصر.

وأشار "القعيد"، خلال حواره "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إلى أن عبدالناصر عندما شاهد الفيلم وجه بعرضه فورًا، ولم يمنع عرضه، مضيفًا: "جمال عبدالناصر قال إحنا لو زي عتريس نستحق نتحاكم في ميدان عام".

وأضاف أن ما أنفق على مهاجمة عبدالناصر وثورته بعد رحيله يكفي لبناء مصر الحديثة، لافتًا إلى أن هناك دور نشر أنشئت في القاهرة وبيروت لمهاجمة عبدالناصر.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
شيفيلد يونايتد
-
x
20:30
-
انتر ميلان
دوري أبطال أوروبا
باوك سالونيكا - اليونان
-
x
19:30
-
بازل - سويسرا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/24/2018 4:30:20 AM