المغربية ريم: سعيدة بنجاح حفل موازين وأجهز لأغنية مصرية (صور)

قالت المطربة المغربية ريم، إنها ستزور مصر قريبًا للتجهيز لأول أغنية مصرية في مشوارها الفنى، ومن المفترض أن تلتقى عدد من الشعراء والملحنين المصريين الفترة المقبلة.

وأضافت "ريم" أنها سعيدة بمشاركتها مؤخرا في الدورة الـ١٧ من مهرجان موازين الدولي بحفل غنائي ناجح شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأغنيات القديمة والتراثية، إضافة إلى عدد من أغنياتها التي اشتهرت بها، منها "سلامة ياربي" "موتو بالسم" "حبيته" "كتبتلك برية" "مغربي صعيب" .