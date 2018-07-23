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المغربية ريم: سعيدة بنجاح حفل موازين وأجهز لأغنية مصرية (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:48 م
المغربية ريم: سعيدة بنجاح حفل موازين وأجهز لأغنية مصرية (صور)
المغربية ريم
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أحمد رمضان متولي
 

قالت المطربة المغربية ريم، إنها ستزور مصر قريبًا للتجهيز لأول أغنية مصرية في مشوارها الفنى، ومن المفترض أن تلتقى عدد من الشعراء والملحنين المصريين الفترة المقبلة.

 

وأضافت "ريم" أنها سعيدة بمشاركتها مؤخرا في الدورة الـ١٧ من مهرجان موازين الدولي بحفل غنائي ناجح شهد إقبالا جماهيريا كبيرا، قدمت خلالها مجموعة كبيرة من الأغنيات القديمة والتراثية، إضافة إلى عدد من أغنياتها التي اشتهرت بها، منها "سلامة ياربي" "موتو بالسم" "حبيته" "كتبتلك برية" "مغربي صعيب" .

المغربية ريم: سعيدة بنجاح حفل موازين وأجهز لأغنية مصرية (صور)
المغربية ريم: سعيدة بنجاح حفل موازين وأجهز لأغنية مصرية (صور)
المغربية ريم: سعيدة بنجاح حفل موازين وأجهز لأغنية مصرية (صور)
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