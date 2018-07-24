حالة الطقس اليوم الثلاثاء 24/7/2018 في مصر والدول العربية

نقدم لكم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية، اليوم الثلاثاء، فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعًا طفيفًا ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلاً

حالة الطقس اليوم فى مصر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الغربية، كما تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة مع ارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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نهارًا:

ترتفع درجات الحرارة قليلاً، وتكون حول معدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام.

وتكون الأجواء صيفية اعتيادية في أغلب المناطق، وتكون حارة في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة، تنشط عصرًا ومساءً.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، مُعتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 27 درجة مئوية.

ليلاً:

تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق مع ظهور السُحب المنخفضة في شمال المملكة.

وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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