وديا ديروط يفوز على البنك الاهلي ويواجه كفر الشيخ غدا





فاز فريق نادي ديروط علي نظيره البنك الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب المدينة الشبابية بأبو قير بالاسكندريه سجل لنادي ديروط خالد احمد حسين وعبد الله النوبي ومحمد فوزي ولنادي البنك الاهلي عبد المجيد ياسين و علي صابر.



وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريق الاسيوطي لخوض منافسات دوري الممتاز ب.