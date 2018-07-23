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وديا ديروط يفوز على البنك الاهلي ويواجه كفر الشيخ غدا

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:40 م
وديا ديروط يفوز على البنك الاهلي ويواجه كفر الشيخ غدا
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رجب عبدالستار
 

فاز فريق نادي ديروط علي نظيره البنك الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم علي ملعب المدينة الشبابية بأبو قير بالاسكندريه سجل لنادي ديروط خالد احمد حسين وعبد الله النوبي ومحمد فوزي ولنادي البنك الاهلي عبد المجيد ياسين و علي صابر.

وتأتي المباراة في إطار استعدادات الفريق الاسيوطي لخوض منافسات دوري الممتاز ب.

ويلتقي الفريق غدا مع نادي كفر الشيخ في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره بالاسكندرية.

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