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نجلة جمال عبدالناصر: والدي حصل على حقه بعد ثورة 30 يونيو

الثلاثاء 24/يوليه/2018 - 03:00 ص
نجلة جمال عبدالناصر: والدي حصل على حقه بعد ثورة 30 يونيو
جمال عبد الناصر والسيسي
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كساب أحمد
 
قالت الدكتورة هدى عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن "عبد الناصر" حصل على حقه في الاحتفال بذكرى وفاته بعد ثورة 30 يونيو بشكل أكبر من السنوات السابقة، وهذا يعتبر رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري بأهمية "عبد الناصر"

وتابعت "عبد الناصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن قيام "السيسي" بإعادة العلاقات الأفريقية والبناء على ما قام ببنائه "عبد الناصر" أمر جيد، خاصة أن مصر قامت بإنفاق الكثير من الأموال على الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن الكثير من الزعماء الأفارقة عندما يأتون لمصر يتصلون بأسرة "عبد الناصر" لزيارة قبر الزعيم.

وأوضحت أن الحديث على أن تكريم العقيد يوسف صديق أحد الضباط الأحرار أمر لا يُحزنها على وجه الإطلاق، معقبة: "ده كان أحد مفاتيح نجاح ثورة 23 يوليو".
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