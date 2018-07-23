جزار يضرب نجله حتى الموت في كفرالدوار

تجرد جزار من كافة مشاعر الإنسانية، وقام بتوثيق نجله وتعليقه بسقف المنزل وتعذيبه بالضرب مستخدما خرطوم مياه، بسبب شقاوته، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك بمنطقة السناهرة بمركز كفرالدوار بالبحيرة.



البداية تلقى اللواء علاء عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارا من رئيس فرع البحث الجنائي من المستشفى العام بكفر الدوار، بوصول الطفل "طلعت ك.ك" 10 سنوات، جثة هامدة، وبسؤال والده "كرم ط.ك" 45 عاما - جزار ومقيم بالسناهرة، أفاد بسقوط نجله من بلكونة المنزل.



على الفور تم تشكيل فريق بحث، وكشفت التحريات قيام "كرم ط.ك"، بتوثيق طفليه "طلعت" 10 سنوات، و"يوسف" 7 سنوات، داخل المنزل، والتعدي عليهما وتعذيبهما بالضرب وتعليق الأول بسقف المنزل، مما أدى إلى وفاة الطفل الأول.



بسؤال "يوسف" شقيق المتوفى، أفاد أن والده قام بتعذيبه هو وشقيقة بسبب الخروج للشارع بدون أذن منه وقام بتعليق شقيقه وتوثيقه وضربة بخرطوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة، أمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي وإحالة شقيق المتوفى إلى الطب الشرعي لبيان ما يوجد به من إصابات.