مصرXيوم.. هدى عبدالناصر: الشعب هو من أيد ثورة 23 يوليو

ملفات عدة أهتمت بها برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، يأتي أبرزها الحديث في الذكرى الـ 66 لثورة 23 يوليو، وتكريم العقيد يوسف صديق، بالإضافة إلى انتشار الثعابين في بعض المحافظات.

وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز ما جاء في برامج التوك شو خلال الساعات الماضية.

هدى عبدالناصر: الشعب هو من أيد ثورة 23 يوليو

عقبت الدكتورة هدي عبد الناصر نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، على الانتقادات التي وجهت لثورة 23 يوليو قائلة: "دائما سيكون هناك انتقادات لأن أى ثورة أساسها التغير والبعض يريد التمسك بنظام ما قبل الثورة لأنه ضد مصالحهم".

وقالت "عبدالناصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إن الشعب المصري هو الذي أيد ثورة 23 يوليو، وهو المستفيد منها، مؤكدة أن "عبدالناصر" تعرض للهجوم أثناء حياته ومماته.

وتابعت: "عبدالناصر عندما لا يجد هجوم عليه من الأعداء كان يقلق ويقول "في حاجه غلط"، مشددة على أن الزعيم هو قائد الثورة الصناعية.

نجلة يوسف صديق عن تكريم "السيسي" لها: "ما كنتش مصدقة

قالت ليلي صديق، نجلة يوسف صديق أحد الضباط الأحرار، إنها علمت بتكريم والدها بعد التواصل معها لدعوتها لحضور الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو لتكريمها، معقبة: "مكنتش مصدقة وقعدت متنحة يومين".

وأضاف "صديق"، خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الإثنين،: "أنا من كتر ماكنت مبسوطة ملقتش كلام أقوله للرئيس عبد الفتاح السيسي، أثناء تكريمي، وحالة السعادة بين قيادات الجيش لتكريم والدي أسعدتني جدًا".

وشددت، على أن ثورة 23 يوليو كانت عمل جماعي من مجموعة من ضباط شرفاء من تيارات مختلفة، وقيمة العمل الجماعي قيمة مضافة لثورة 23 يوليو، موضحة أن اختزال ثورة يوليو في شخص أمر غير مظبوط، فلابد أن نعطي كل ذو حق حقه، فثورة يوليو هي ثورة الضباط الأحرار وليس ثورة جمال عبد الناصر.

الزراعة: الثعابين تحافظ على التوازن البيئي

ناشد الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، المواطنين ألا يصابوا بذعر من انتشار الثعابين في بعض المحافظات، معقبًا: "ربنا ما خلقش حاجة بدون فائدة".

وأشار "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، الإثنين، إلى أن الثعابين تحافظ على التوازن البيئي، مضيفًا أنه عند مكافحة الثعابين يجب أن نتخذ أساليب الحماية من شرورها.

وأضاف أن الفلاح يجب أن يتخلص من الحشائش بشكل دائم، وأن يرتدي "حذاء بوت" عند التواجد بالحقول للحماية من لدغ الثعابين.

تنسيق الجامعات: 32 ألف طالب سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثانية

قال سيد عطا، المشرف على تنسيق الجامعات، إن المرحلة الثانية للتنسيق بالثانوية بدأت اليوم، ومستمرة حتى يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن هناك 32 ألف طالب سجلوا رغباتهم حتى الآن.

وناشد "عطا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في مصر" المذاع عبر فضائية "الحياة"، الإثنين، التأني والتركيز عند ملىء رغبات التنسيق، موضحًا أن أمام الطلاب فرص كثيرة لتعديل الرغبات تنتهي بغلق باب التنسيق بالمرحلة، منوهًا بأن أخر تنسيق للرغبات هو ما يؤخذ به.