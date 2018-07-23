يوسف القعيد: مشاريع السيسي تكملة لإنجازات ثورة 23 يوليو (فيديو)

قال الأديب والروائي يوسف القعيد إن مشاريع الرئيس السيسي تكملة لإنجازات ثورة 23 يوليو، موضحًا أن أحد أهداف ثورة يوليو إقامة صناعة وطنية تعتمد على نفسها بشكل كامل.



