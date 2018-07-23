يوسف القعيد: مشاريع السيسي تكملة لإنجازات ثورة 23 يوليو (فيديو)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:28 م
داليا الحسين
قال الأديب والروائي يوسف القعيد إن مشاريع الرئيس السيسي تكملة لإنجازات ثورة 23 يوليو، موضحًا أن أحد أهداف ثورة يوليو إقامة صناعة وطنية تعتمد على نفسها بشكل كامل.
وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية"سي بي سي"، مساء الإثنين، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح غدا أكبر محطات كهرباء في تاريخ مصر؛ وهذا يعد نفس من أنفاس يوليو، معلقًا: "مش عارف افتتاح المحطات عقب ذكري ثورة 23 يوليو بيوم له دلالة أم لا".
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