عيد صياغتة.. نجلة "عبد الناصر": والدي حصل على حقه بعد وصول "السيسي" إلى الحكم (فيديو)



قالت الدكتورة هدى عبد الناصر، إن والدها حصل على حقه في الاحتفال بذكرى وفاته، وهذا يُشعر مصر بعظمتها، لأنها قادرة على فعل أي شيء، وهذا رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري.



وتابعت "عبد الناصر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن قيام "السيسي" بإعادة العلاقات الأفريقية والبناء على ما قام ببنائه "عبد الناصر" أمر جيد، خاصة أن مصر قامت بإنفاق الكثير من الأموال على الدول الأفريقية، ويجب الإستفادة من العلاقات معها، مشيرة إلى أن الكثير من الزعماء الأفارقة عندما يأتون لمصر يتصلون بأسرة "عبد الناصر" لزيارة قبره..



وأوضحت أن الحديث على أن تكريم العقيد يوسف صديق أحد الضباط الاحرار أمر لا يحزنها على وجه الإطلاق، معقبة: "ده كان أحد مفاتيح نجاح ثورة 23 يوليو".

