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القعيد: ما أُنفق على حملات تشوية ثورة يوليو كان يكفي لبناء مصر

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:18 م
القعيد: ما أُنفق على حملات تشوية ثورة يوليو كان يكفي لبناء مصر
الأديب يوسف القعيد
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أكد الأديب يوسف القعيد، أن ثورة 23 يوليو أنهت من مصر سلبيات حكم أسرة محمد علي، مشددًا على أن المصريين كانوا مع الثورة منذ بدايتها.

أضاف القعيد في حواره ببرنامج "هنا العاصمة" الذي قدمته اليوم الاثنين الإعلامية دينا زهرة على قناة CBC أن الملك فاروق لم يكن مصريًا والنهضة التى حققها محمد علي لم تكن لمصر ولكن لأسرته، متابعًا أن ما حدث في 1967 نكسة وليست هزيمة.

 منوهًا إلى أن مبادىء ثورة 23 يوليو الـ6 كانت كافية لإقامة مجتمع كامل ومن وجهة نظره تم إقامة مجتمع ديمقراطي، مشيرًا إلى أن ثورة 23 يوليو تعرضت لهجوم رهيب بعد وفاة الزعيم جمال عبدالناصر وما تم إنفاقه على حملات تشوية للثورة كان يكفي لبناء مصر.

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