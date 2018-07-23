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تعرف على سبب نجاح حفل أحلام بـ"لوس أنجلوس"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:19 م
تعرف على سبب نجاح حفل أحلام بـلوس أنجلوس
الفنانة أحلام
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الفجر الفني
 

أعربت المطربة أحلام، عن امتنانها لزوجها رجل الأعمال مبارك الحاج، للوقوف بجانبها ومساندتها، والرئيس التنفيذي لشركة لؤلؤة الفن أحمد ناقرو، لإخلاصه في تجهيز حفلها.

 

غردت "الملكة" من خلال صفحتها الرسمية بموقع التغريدات "تويتر" قائلة: "ابتسامتي هذه ونجاحي هذا لم تكن إلا بفضل الله أولاً وأخيرًا، مبارك الحاج، روحي وقلبي وسبب سعادتي واستمراريتي، أحمد ناقرو، الرجل المخلص صديقنا الصدوق الذي أخلص في تجهيز كل هالتجهيزات".

 

يذكر أن الفنانة أحلام أحيت أحلام، يوم 21 يوليو حفلًا غنائيًا على مسرح الدولبي بلوس انجلوس، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا من الجاليات العربية.

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