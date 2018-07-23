'تعليم القليوبية' ترد على واقعة وجود مواشي في فناء إحدى المدارس (فيديو)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:19 م
هدى عبدالرازق
كشف طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، تفاصيل الصور المتداولة لانتشار عدد من الأبقار والجاموس في فناء مدرسة الشهيد أحمد فؤاد شعبان بالمحافظة.
وقال "عجلان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، اليوم الإثنين، إنه تلقى تقريرا يفيد بأن أحد عمال المدرسة أدخل تلك الماشية إلى فناء المدرسة حتى يأكلوا الحشائش الموجودة في الأرض.
وأشار إلى أنه تم تحويل مدير المدرسة والعامل إلى التحقيق، والتي ستبدأ غدا، مؤكدا أن تلك الواقعة تحدث لأول مرة بالمدرسة.
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