هدى عبدالناصر: تأثير الزعيم في تاريخ مصر لن يختفي أبدًا

قالت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر: "والدنا ترك لنا ولأولادنا كنز وهو معاملة الناس التي تخجلنا من شدة جمالها".



وأضافت "عبد الناصر"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الإثنين، أن تأثير الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في تاريخ مصر لن يختفي أبدًا.



وأشارت إلى أن عبد الناصر حُرم من لمة العائلة، ولذلك عائلته كانت أهم شيء عنده، وأن أي وقت فراغ كان يقضيه مع أسرته.



