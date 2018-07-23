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نجلة "عبدالناصر" تكشف سبب رفض شقيقها استقبال حمدين صباحي بضريح الزعيم (فيديو)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:18 م
نجلة عبدالناصر تكشف سبب رفض شقيقها استقبال حمدين صباحي بضريح الزعيم (فيديو)
عبدالحكيم عبدالناصر وصباحي
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كساب أحمد
 

قالت الدكتورة هدى عبد الناصر، نجلة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن والدها كان يرفض دائمًا تعبير "الناصريين"، لأنه كان ملكًا للشعب، مشيرًا إلى أن الناصريين وقفوا عند وفاة الزعيم "عبد الناصر"، ولم يطوروا أنفسهم.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساءً"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الإثنين، أن حمدين صباحي المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية جاء إلى قبر الزعيم جمال عبد الناصر في العام السابق في ذكرى رحيلة ولم يسلم على أحد من أفراد العائلة، ولذلك عندما جاء "حمدين" هذا العام إلى القبر رفض عبدالحكيم عبدالناصر استقباله بضريح الزعيم.

وأضافت: "أسرة جمال عبد الناصر تنأي بنفسها عن الدخول في السياسية"، لأن "عبد الناصر" ليس ملكًا لنفسه، ولكنه ملك العرب.
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