تعثر جديد يواجه مفاوضات الهلال السعودي مع مهاجم بنفيكا
الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:15 م
عمر عبد العزيز
دخلت إدارة نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين، مع النجم البرازيلي جوناس جونسالفيس، مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، ولكن الصفقة اصطدمت بعقبة مفاجئة.
ويوجد بعقد البرتغالي جونسالفيس شرط جزائي كبير مع بنفيكا يصل إلى 14 مليون يورو، ويجب على الهلال دفع هذا المبلغ للحصول على خدمات اللاعب.
وترفض إدارة بنفيكا التفريط في مهاجم الفريق خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولذلك يتوجب على الهلال دفع قيمة الشرط الجزائي.
وخاض جوناس مع بنفيكا خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات 30 مباراة أحرز خلالها 34 هدفًا وصنع 6 أخرين، وسجل بشكل عام 122 هدفًا في 4 مواسم مع بنفيكا.
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