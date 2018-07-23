تعثر جديد يواجه مفاوضات الهلال السعودي مع مهاجم بنفيكا

دخلت إدارة نادي الهلال السعودي اليوم الإثنين، مع النجم البرازيلي جوناس جونسالفيس، مهاجم فريق بنفيكا البرتغالي، ولكن الصفقة اصطدمت بعقبة مفاجئة.





ويوجد بعقد البرتغالي جونسالفيس شرط جزائي كبير مع بنفيكا يصل إلى 14 مليون يورو، ويجب على الهلال دفع هذا المبلغ للحصول على خدمات اللاعب.



