نجل إحدى الغارمات المُفرج عنهن: والدتي سجُنت 10 سنوات من أجل 20 ألف جنيه (فيديو)

أعرب عبدالله رشاد نجل هناء بخيت إحدى الغارمات المفرج عنهن بقرار عفو رئاسي، عن سعادته بخروج والدته، مشيرًا إلى أن والدته حُكم عليها بالسجن 24 عاما بسبب إمضائها على شيكات تقدر بـ 20 ألف جنيه.



