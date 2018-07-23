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نجل إحدى الغارمات المُفرج عنهن: والدتي سجُنت 10 سنوات من أجل 20 ألف جنيه (فيديو)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 11:13 م
نجل إحدى الغارمات المُفرج عنهن: والدتي سجُنت 10 سنوات من أجل 20 ألف جنيه (فيديو)
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داليا الحسين
 
أعرب عبدالله رشاد نجل هناء بخيت إحدى الغارمات المفرج عنهن بقرار عفو رئاسي، عن سعادته بخروج والدته، مشيرًا إلى أن والدته حُكم عليها بالسجن 24 عاما بسبب إمضائها على شيكات تقدر بـ 20 ألف جنيه.

وأضاف "رشاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء الإثنين أن الرئيس أفرج عن والدته بعد قضاء مدة 10 سنوات في السجن، متابعا: "الله يبارك للرئيس السيسي"، مشيرا إلى أن والده مسجون أيضا بسبب هذا المبلغ.
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