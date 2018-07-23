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"السلع التموينية" تطرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح

الإثنين 23/يوليه/2018 - 10:09 م
السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح
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الفجر الاقتصادى
 
أصدرت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر مناقصة اليوم، الاثنين، لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من سبتمبر.

وقال نائب رئيس الهيئة، أحمد يوسف، إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويغلق باب تقديم العروض في المناقصة عند الظهر يوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن تعلن نتيجة المناقصة بعد الساعة 15:30 في اليوم نفسه.

والأسعار يجب أن تكون على أساس التسليم على السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.
المزيد عن: وزارة التموين قمح الطحين القمح اللين السلع التموينية استيراد القمح
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