قريبًا.. علا شوشة على شاشة "صدى البلد"

تعاقدت شبكة قنوات "صدى البلد" مع الإعلامية علا شوشة لتقديم برنامجها الإسبوعى الجديد "بيوتنا" على شاشة صدى البلد يوم الخميس فى الخامسة مساءً، هو برنامج عقارى يناقش كل ما يهم البيت، ونشر الثقافة العقارية والتوعية بكيفية الاختيار الصحيح عند شراء سكن المستقبل، ويهدف الى مشاركة صانع القرار بالأسرة فى صنع قراره وفقا لاحتياجاته و متطلباته وامكانياته المادية.

كما يقدم البرنامج استشارات وحلول عملية وواقعية تناسب كل مستويات الدخل و كل الرغبات المعيشية، وتحويل نمط حياتنا داخل المنزل الى أنماط مبهجة وخلق حالة من السعادة داخل البيت، والاهتمام بكل ما يشغل أفراد الأسرة من طريقة عمل ديكورات المنزل وتأثيث المنزل وتأسيس المطبخ والحديقة وصولا بطريقة المعيشة داخل المنزل.

وكذلك تقديم نصائح للراغبين فى دخول عالم الاستثمار العقارى و تقديم تحليلات حقيقية لواقع السوق من خلال متخصصين فى القطاع العقارى و تقديم حلول للشركات لتوفير مقرات إدارية.