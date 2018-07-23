بعد تنصيبه أول سفير للنوايا الحسنة.. نصير شمة يتبرع بالدم مع تلاميذه في بيت العود

كأولى ثمار التعاون مع أول سفير للنوايا الحسنة في منطقة الشرق الأوسط للاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، سيتبرع الموسيقار نصير شمة بدمه مع تلاميذه في بيت العود في القاهرة ضمن حملة "العطاء بدمك" وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

وخلال حفل تنصيبه من قبل مساعد الأمين العام للاتحاد الدولي السيد جاغان شاباغن في دار الأوبرا المصرية، صرّح سفير النوايا الحسنة نصير شمة:" أن الشراكة مع الاتحاد الدولي تأتي لنصرة اللاجئين والنازحين والدفاع عن حقوقهم وكرامتهم أينما كانوا وبغض النظر عن وضعهم القانوني".

وكانت قد جرت فعالية حملة "العطاء بدمك" عبر منصات «فيسبوك» في 8 دول لتشجيع الناس على التبرع بالدم بعد تناول الإفطار عند غروب الشمس. وكانت بنوك الدم في منطقة الشرق الأوسط قد فتحت أبوابها مساء ونشرت حملات جمع الدم في الأماكن العامة، التي يتجمع فيها الناس في الليل.