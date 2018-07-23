قطر تُغري الشعب البريطاني لتنظيم تظاهرات مؤيدة لـ"تميم" (صورة)





وشهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات ضد زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى المدينة، ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات ضد تميم، وتؤكد دعمه للإرهاب.



وندد المتظاهرون باستقبال الحكومة البريطانية لأمير قطر في لندن، على الرغم من دعمه للإرهاب في المنطقة، ووجود العديد من الأدلة على ذلك.

وأكد خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، أثناء مشاركته في مظاهرات لندن: "وقفتنا للاعتراض على زيارة أمير الإرهاب تميم إلى لندن والنظام القطري مجرم انتهك حقوق القطريين".





تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تؤكد إرسال قطر إيميلات للشعب البريطاني، للمساعدة في التجمهر أمام الداونينج ستريت بقيمة ٢٠ جنيه استرليني لكل شخص.