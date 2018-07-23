ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

قطر تُغري الشعب البريطاني لتنظيم تظاهرات مؤيدة لـ"تميم" (صورة)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 10:02 م
قطر تُغري الشعب البريطاني لتنظيم تظاهرات مؤيدة لـتميم (صورة)
طباعة
وكالات
 
تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة تؤكد إرسال قطر إيميلات للشعب البريطاني، للمساعدة في التجمهر أمام الداونينج ستريت بقيمة ٢٠ جنيه استرليني لكل شخص.

وشهدت العاصمة البريطانية لندن تظاهرات ضد زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى المدينة، ورفع المشاركون في التظاهرات لافتات ضد تميم، وتؤكد دعمه للإرهاب. 

وندد المتظاهرون باستقبال الحكومة البريطانية لأمير قطر في لندن، على الرغم من دعمه للإرهاب في المنطقة، ووجود العديد من الأدلة على ذلك. 

وأكد خالد الهيل، المتحدث باسم المعارضة القطرية، أثناء مشاركته في مظاهرات لندن: "وقفتنا للاعتراض على زيارة أمير الإرهاب تميم إلى لندن والنظام القطري مجرم انتهك حقوق القطريين".


قطر تُغري الشعب البريطاني لتنظيم تظاهرات مؤيدة لـ"تميم" (صورة)
المزيد عن: قطر راعية الارهاب تميم في لندن بريطانيا وقطر امير الارهاب اخبار قطر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
0
x
13:30
1
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 10:20:01 PM