صلاح حسب الله: البرلمان قطعة قماش يفصلها الشعب المصري

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك نواب ابتعدوا عن دوائرهم منذ نجاحهم، معقبا: "لبسوا طاقية الإخفاء".





وتابع في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الاثنين، أن "مجلس النواب الحالي جاء بإرادة الشعب، وأي مواطن شايف نائب استطاع خدمته عليه انتخابه مرة أخرى، ولو وجد النائب خذله، وعمل بيزنس لنفسه، مينتخبوش، ولو انتخبه ميلومش غير نفسه".



