ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

صلاح حسب الله: البرلمان قطعة قماش يفصلها الشعب المصري

الإثنين 23/يوليه/2018 - 10:07 م
صلاح حسب الله: البرلمان قطعة قماش يفصلها الشعب المصري
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك نواب ابتعدوا عن دوائرهم منذ نجاحهم، معقبا: "لبسوا طاقية الإخفاء".

وتابع في حوار لبرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الاثنين، أن "مجلس النواب الحالي جاء بإرادة الشعب، وأي مواطن شايف نائب استطاع خدمته عليه انتخابه مرة أخرى، ولو وجد النائب خذله، وعمل بيزنس لنفسه، مينتخبوش، ولو انتخبه ميلومش غير نفسه".

وتابع أن "البرلمان قطعة قماش يفصلها الشعب المصري، وانتخابات مجلس النواب كانت نزيهة، وصوت المواطن عقد يلتزم به النائب، وأي حد يأخذ مقابل صوته فده يعتبر تقييد لصوت المواطن"، مطالبًا بتغيير ثقافة الاختيار لدى الشعب المصري.
المزيد عن: التوك شو البرلمان أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تؤيد قانون منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل وديعة قدرها 7 مليون جنيه؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات ودية
بيرث جلوري - أستراليا
0
x
13:30
1
تشيلسي - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/23/2018 10:20:04 PM