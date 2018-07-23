خبير أثري: مصر القديمة كان يوجد بها تحرش ورشوة

قال بسام الشماع، الخبير الأثري، والباحث في علم المصريات، إنه كان يوجد تحرش ورشوة وسجن في مصر القديمة.



وعقب "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين: "دول بشر زينا، وكان عندهم نفس إللي عندنا".



ولفت إلى أنه كان يوجد قوانين وعقاب في مصر القديمة، وكان يوجد 42 قاضي يحكموا في كل قضية.

