متحدث "البرلمان": الحكومة ستعمل على إتاحة 3 مليون فرصة عمل خلال الأربع سنوات المقبلة

قال صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن برنامج الحكومة أكثر من 500 صفحة، ورد البرلمان 350 صفحة، موضحًا أن برنامج الحكومة يسير في 5 أهداف استراتيجية، وكل هدف له وسائل وغايات لتحقيقه.



وتابع في حواره ببرنامج "رأي عام" على قناة "ten"، الاثنين، أن الهدف الأول للحكومة هو الأمن القومي المصري عن طريق تعزيز القوة العسكرية لمصر، والحفاظ على الأمن المائي المصري، والحكومة وضعت آليات جيدة لتنفيذ ذلك الهدف.



وأوضح أن الهدف الثاني للحكومة زيادة الاستثمار، ووضعت آليات واضحة، وبعده بناء الإنسان المصري، وتحقيق رفاهية الشعب المصري.



وذكر أن الحكومة ستعمل على إتاحة 3 ملايين و600 ألف فرصة عمل للشباب خلال الـ4 سنوات المقبلة، ومجلس النواب وضع توصيات على كل نقطة في البرنامج.

