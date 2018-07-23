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ترامب يدرس إمكانية منع مسؤولين سابقين من الوصول إلى معلومات سرية

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:56 م
ترامب يدرس إمكانية منع مسؤولين سابقين من الوصول إلى معلومات سرية
ترامب
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وكالات
 
أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الرئيس دونالد ترامب يدرس إمكانية منع مسؤولين سابقين من الوصول إلى معلومات سرية، اتهموه بعلاقات مع روسيا.

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارا ساندرس، أن الرئيس الأمريكي ترامب ينوي منع الوصول إلى معلومات سرية لمسؤولين سابقين اتهموه بعلاقات مع روسيا.

وقالت الناطقة للصحفيين: "الرئيس يفكر ليس فقط في منع الوصول السري من برينين، بل يدرس أيضا الوصول السري لكومي وكليبير وهايدن ورايس وماكيب. يفكر الرئيس في آلية المنع لأنهم سيسوا الوصول السري، ووجهوا اتهامات لا أساس لها ضد الرئيس في صلته مع روسيا أو في أن روسيا تؤثر عليه".
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