"السقطي": لا يوجد لدينا معلومة دقيقة لقياس حجم التطور بجهاز المشروعات



وأضاف "السقطي"، خلال حواره ببرنامج "مال وأعمل"، المذاع على أون لايف، مساء الإثنين أن هناك منتجات وقف استيرادها نتيجة وجود منتج محلي بديل، مؤكدًا أن هناك تقنين للاستيراد وزاد حجم الأعمال لتغطية احتياجات السوق المصري.



وأكد أنه يجب أن يتم تشكيل جهاز أو هيئة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة له صلاحيات لإدارة المشروعات.



قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إنه لا يوجد لدينا بيانات دقيقة وحقيقية لقياس حجم التطور لجهاز المشروعات.