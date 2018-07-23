بسام الشماع: "حمار" وراء اكتشاف منطقة كوم الشقافة الأثرية بالإسكندرية

أكد الخبير بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، أن تابوت الإسكندرية لا علاقة له بالإسكندر الأكبر، أو أي ملك حاكم من العصور القديمة، وأن الحديث عن تبديل تابوت الإسكندرية غير صحيح ولا أساس له.



وأوضح "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن الإسكندر لم يرى الإسكندرية وهى مشيدة، وأن الإسكندر حلم بمدينة تحكم العالم، ولكنه توفى في عمر قصير، ولا أحد يعلم سبب وفاته حتى الآن، ولا مكان دفنه.



وكشف عن الأماكن المحتمل دفن الإسكندر بها وهي؛ الإسكندرية، سيوة، مقدونيا، بلاد العراق، لافتًا إلى أن مقبرته لابد أن تكون مقبرة فارهة ثرية.



وأضاف أن حمار وراء اكتشاف منطقة "كوم الشقافة" الأثرية بالإسكندرية.

