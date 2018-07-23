عاجل.. معلول يطلب الرحيل من الأهلي

أوضح محمد العاصي وكيل أعمال التونسي علي معلول الظهير الأيسر للنادي الأهلي، حقيقة العرض المقدم من الترجي لضم اللاعب هذا الصيف.

وكشف العاصي خلال تصريحاته لصحيفة "الصريح أون لاين" التونسية، أن علي معلول لم يتلقى أي عروض من نادي الترجي كما تردد.

وأكد أن معلول اجتمع بمسؤولي النادي الأهلي، وأوضح لهم رغبته في الرحيل عن القلعة الحمراء.

ويركز معلول حاليا مع الأهلي في المباراة المصيرية التي سيخوضها ضد تاونشيب رولز في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.