مالكوم يقترب من روما

أعلن نادي بوردو الفرنسي لكرة القدم الاثنين أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع روما الايطالي بشأن انتقال لاعبه البرازيلي مالكوم إلى صفوف الأخير بموجب عقد لمدة خمسة أعوام.









ومن المتوقع أن يخضع الجناح البرازيلي للفحص الطبي الاربعاء في العاصمة الإيطالية، قبل أن ينضم إلى فريقه الجديد الذي غادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في جولة تحضيرية قبل انطلاق الموسم الجديد.





ولم يتم الكشف عن قيمة العقد ولكن المحادثات التي أجريت الأسبوع الماضي بين الفريقين حددت سعر الصفقة بين 38 و40 مليون يورو، إضافة إلى المكافآت. وفي حال تمت الصفقة فستكون الأكبر في تاريخ النادي الفرنسي.





وعرقل وضع مالكوم، ابن الـ 22 عاماً، كلاعب من خارج الاتحاد الأوروبي، العديد من الاندية الانكليزية الراغبة في التعاقد معه كونه يحتاج إلى رخصة عمل للعب في الدوري الانكليزي الممتاز.





وانضم اللاعب البرازيلي الذي يتميز بقصر قامته (1،71 م) إلى فريق بوردو في كانون الثاني/يناير 2016 قادماً من كورينثيانز البرازيلي بعد تتويجه بلقب الدوري البرازيلي، ووصوله إلى نهائي مونديال دون 20 عاماً.





وخاض اللاعب الأعسر، في غضون عامين ونصف العام، 86 مباراة سجل خلالها 23 هدفاً مع 16 تمريرة حاسمة، واختير هدفه أمام ديجون بتسديدة من 30 متراً الأجمل في الدوري الفرنسي الموسم المنصرم من قبل الرابطة الوطنية للاعبي كرة القدم المحترفين.



