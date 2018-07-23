فريدة الشوباشي: "السيسي" يتخذ قرارات صعبة لأنه يثق في الشعب



قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يراهن على الشعب المصري لأن الشعب لديه شفرة لم يستطيع أحد فكها إلى الآن، لافتة إلى أنه لا يوجد زعيم سياسي منذ بداية الخليقة استطاع أن يخرج 35 مليون مواطن إلى الشارع، وهذا الأمر تحقق في 30 ثورة يونيو للدفاع عن الوطن ووجدانه.



وأضافت "الشوباشي"، خلال حوارها مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين: "استحالة حد يقدر يقول لـ35 مليون مصري ينزل الشارع، ويستجيب".



وتابعت أن "السيسي" يتخذ قرارات اقتصادية صعبة، لأنه يثق أن الشعب المصري لن يتهاون في سيادته أو قراره أو مصيره.





