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غدا.. اتحاد الكرة يحسم ملف خليفة "كوبر"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:46 م
غدا.. اتحاد الكرة يحسم ملف خليفة كوبر
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الفجر الرياضي
 

يعقد في الثالثة عصر غدا الثلاثاء، مجلس إدارة الاتحاد المصري برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا بمقر الاتحاد الرئيسي بالجزيرة. لبحث آخر المستجدات على نشاط اللعبة.


ومن المقرر مناقشة ملف المدير الفني الجديد، للمنتخب الوطني الأول استعدادا للمشاركو في تصفيات امم إفريقيا 2019.


ويبدأ اتحاد كرة القدم في استقبال السادة الإعلاميين بقاعة المؤتمرات اعتبارا من السابعة مساء لإعلان القرارات التي سيتوصل إليها الاجتماع.

المزيد عن: منتخب مصر كورة كوبر رياضة اتحاد الكرة
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