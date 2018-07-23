نجوم الفن بعزاء سيف العماري في مسجد الشرطة (صور)

وكان أبرز المشاركين الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد سلامة، والفنان أحمد فهمي، والفنان شيكو.





يذكر أن سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، وافته المنية الخميس الماضي، بعض صراع مع المرض.