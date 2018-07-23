نجوم الفن بعزاء سيف العماري في مسجد الشرطة (صور)
الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:42 م
ميسون أبو الحسن
شارك نجوم الفن بعزاء سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، ووالد عضو المجلس السابق مصطفى سيف العماري، وذلك مساء اليوم، بمسجد الحامدية الشاذلية.
وكان أبرز المشاركين الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد سلامة، والفنان أحمد فهمي، والفنان شيكو.
يذكر أن سيف العماري عضو مجلس إدارة الزمالك الأسبق، وافته المنية الخميس الماضي، بعض صراع مع المرض.
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