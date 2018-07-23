ماجد المصري وتامر حسني من تصوير "البدلة" (صورة)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع الفنان تامر حسني، وصديقه ماجد المصري، من داخل كواليس تصوير فيلم "البدلة"، والذي من المقرر طرحه في دور العرض خلال الأيام المقبلة.

ويجسد "المصري" شخصية رجل مصري أسباني يأتي مصر في زيارة سياحية ويتعرف على تامر حسني، وأكرم حسني، وتربطهما علاقة صداقة قوية.

يُذكر أن فيلم "البدلة" بطولة تامر حسني، أكرم حسني، أمينة خليل، ماجد المصري، دلال عبد العزيز، محمود البزاوي، حسن حسني، مي كساب، محمد ثروت، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، إخراج ماندو العدل.