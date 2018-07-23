بسام الشماع: نفرتاري اسم فرعوني معناه "جمالات أو حلاوتهم"
الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:40 م
أمنية فوزي
كشف بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، معنى كلمة "نفر" الفرعونية، موضحًا أن نفر تعني الجمال، وإن نفرتيتي تعني الجميلة أتت.
وأضاف "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن نفرتاري تعني جميلة الجميلات، متابعًا: "معناها جمالات أو حلاوتهم بس بالفرعوني".
وأكد أنه لا يوجد ما يسمى بالزئبق الأحمر، ولا يوجد أي سائل اخترعه المصريين القدماء لاستعادة الشباب، مضيفًا أنه لا يوجد ما يسمى بلعنة الفراعنة، ولا يوجد أي قوة من المصريين القدماء تؤثر في مقدرات أي إنسان.
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