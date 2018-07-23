بسام الشماع: نفرتاري اسم فرعوني معناه "جمالات أو حلاوتهم"

كشف بسام الشماع، الباحث في علم المصريات، معنى كلمة "نفر" الفرعونية، موضحًا أن نفر تعني الجمال، وإن نفرتيتي تعني الجميلة أتت.





وأضاف "الشماع"، خلال حواره ببرنامج "آخر النهار"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الإثنين، أن نفرتاري تعني جميلة الجميلات، متابعًا: "معناها جمالات أو حلاوتهم بس بالفرعوني".



