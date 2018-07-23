من هو برايان أليمان لاعب الاتفاق السعودي الجديد؟





أعلن نادي الاتفال السعودي رسميا، تعاقده مع لاعب الوسط الأوروجوياني برايان أليمان قادما من صفوف جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني.





وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتفاق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن وصول أليمان إلى معسكر الفريق في هولندا من أجل إجراء الكشف الطبي وإكمال التعاقد مع الفريق.





وفيما يلي يستعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز المعلومات عن صفقة الاتفاق الجديدة "برايان أليمان":





- يبلغ من العمر 28 عاما ويجيد اللعب في مركز صانع الألعاب

- لعب خلال مسيرته مع الأندية 225 مباراة

- سجل مع الأندية التي لعب لها 43 هدفا وصنع 45 هدفا لزملائه

- لم يمثل منتخب الأوروجواي الأول لكنه لعب 3 مباريات مع منتخب تحت 23 عاما

- بدأ مسيرته مع نادي ديفينسور الأوروجوياني ثم انتقل إلى يونيون سانتا في الأرجنتيني

- ولعب أيضا في صفوف فريق أرسنال إف سي الأرجنتيني

- ولعب في الدوري الإكوادوري في صفوف نادي إل دي يو كيتو وذلك قبل أن ينضم لنادي جيمناسيا



