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إزالة العقارات المخالفة بالطريق الساحلي في الإسكندرية (صور)

الإثنين 23/يوليه/2018 - 09:37 م
إزالة العقارات المخالفة بالطريق الساحلي في الإسكندرية (صور)
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محمد رجب - دينا حسن
 
نفذت محافظة الاسكندرية بالتعاون مع الجهات الأمنية إزالة لأحد العقارات المخالفة بالطريق الساحلي في الطريق العام بمركز ومدينة برج العرب غرب المدينة.

وقال اللواء محمد عقل رئيس مركز ومدينة وبرج العرب إن العقار أقامه صاحبه فى حرم الطريق الدائرى أمام كوبري سيدي كرير الساحلي وعلى أرض تابعة لأملاك الدولة وصدرت له قرارت إزالة وتم عمل محاضر تعد للمخالف لتعديه على حرم الطريق الساحلي والتمادي في المخالفة والعقار مكون من دور أرضي وأخر علوي.

وأكد عقل أنه تم الدفع بمعدات وعمال المركز في وجود القوات الامنية لتأمين لإزالة العقار الذي يمثل خطورة كبيرة نظرًا لوجودة في منتصف الطريق الساحلي وجاري الازالة بشكل كامل للعقار.
إزالة العقارات المخالفة بالطريق الساحلي في الإسكندرية (صور)
إزالة العقارات المخالفة بالطريق الساحلي في الإسكندرية (صور)
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