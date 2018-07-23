فتحي عبدالوهاب سعيد بـ"المهاجر" (صور)

انتهى منذ قليل عرض "المهاجر" المأخوذ عن رواية "مهاجر بريسبان" لفرقة نقابة المهن التمثيلية إخراج محمد عبد المولى، على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية بحضور عدد كبير من الجمهور والذى افترش سلالم وأرضيات المسرح بعد امتلاء الكراسى بالحضور عن آخرها وكان من ضمنهم الفنان فتحى عبد الوهاب ود.حسن عطية رئيس المهرجان و د.عايدة علام استاذ المسرح ومحمد نور مدير مسرح القاهرة للعرائس إلى جانب أعضاء لجنة التحكيم برئاسة الفنانة سميرة عبد العزيز، وقد أعرب الفنان فتحى عبد الوهاب عن سعادته بالعرض حيث حرص على التواجد حتى نهايته بالرغم من ارتباطاته الفنية.

العرض بطولة عدد كبير من الممثلين الشباب منهم نادر الجوهرى، مصطفى رشدى، أمنية عاطف ، دراما حركية ضياء رياض، موسيقى وألحان مصطفى منصور، إضاءة وليد درويش، ملابس مينا نبيل ،دراما تورج محمد فضل اخراج محمد المولى.

يذكر أن المهرجان القومى للمسرح المصرى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة خلال الفترة من ١٩ يوليو وحتى ٢ أغسطس المقبل.