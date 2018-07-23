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الكشف عن هوية المعتدي على رئيس بيت العائلة المصرية في مظاهرات لندن المناهضة لـ"تميم"

الإثنين 23/يوليه/2018 - 08:41 م
الكشف عن هوية المعتدي على رئيس بيت العائلة المصرية في مظاهرات لندن المناهضة لـتميم
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وكالات
 
أصيب رئيس بيت العائلة المصرية مصطفى رجب على يد الإخواني محمد جميل رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.

وأكد أبناء الجالية المصرية ببريطانيا، أن قوات الشرطة ألقت القبض على المعتدي، واصطحبته للتحقيق حول ما قام به من اعتداء على رئيس بيت العائلة المصرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما تشهده العاصمة البريطانية لندن، من تظاهرات حاشدة تنديدا بزيارة أمير دويلة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، إلى بريطانيا، بسبب دعمه وتمويله للإرهاب.

الكشف عن هوية المعتدي على رئيس بيت العائلة المصرية في مظاهرات لندن المناهضة لـ"تميم"
الكشف عن هوية المعتدي على رئيس بيت العائلة المصرية في مظاهرات لندن المناهضة لـ"تميم"
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