علي معلول ينتظم في التدريبات الجماعية





علي معلول، الظهير الأيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب التتش بالجزيرة، مساء اليوم الاثنين.





وكان «معلول» قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي الجمعة الماضي بسبب ظروف خاصة، بينما انتظم في تدريبات منفرده صباح السبت للاستشفاء.





وشارك ظهير أيسر الفريق في التدريبات الجماعية للأهلي للمرة الأولى بعد مباراة تاونشيب الأخيرة، التي انتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة على ملعب برج العرب، الثلاثاء الماضي.





ويستعد الأهلي لمواجهة تاونشيب البُتسواني، في الجولة الرابعة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم السبت القادم.



