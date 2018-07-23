الكوكب السعودي يعلن عن ضم الخضري وبخاري





‏أعلن نادي ‎الكوكب السعودي، عن تعاقده مع لاعب المحور معن الخضري والظهير الأيسر عبدالأله بخاري، وذلك لتدعيم صفوفه للموسم الجديد من دوري الأمير محمد بن سلمان.





وكان نادي الباطن السعودي قد أعلن عن انهاء عقد لاعبه معن الخضري لينتقل للكوكب في صفقة انتقال حر، بينما عبد الاله بخاري سبق له اللعب في أندية الأهلي والخليج والاتفاق.





كما وقع ‏عبدالاله بخاري الظهير الأيسر، لنادي الكوكب قادما من نادي الاتفاق في صفقة انتقال كامل.





وكان نادي الكوكب قد دعم صفوفه أيضا بالتعاقد مع مؤيد معافا ظهير أيمن الشباب السعودي على سبيل الإعارة.



